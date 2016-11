Wir haben hier zwei Stunden Gameplay in der Livestream-Wiederholung von der Session mit Lego Dimensions. Wir haben nach einer kurzen Startverwirrung das Story Pack "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) gezockt und auch das Level Pack mit Sonic the Hedgehog angeschaut.

