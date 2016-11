Es werden über 100 Titel auf der Playstation Experience spielbar sein, die am 3. und 4. Dezember in den USA stattfindet. Das hat Sony selbst bestätigt. Darunter sind Horizon: Zero Dawn, Nioh die VR-Missionen von Star Wars Battlefront. Die Panel am Samstag sind noch geheim, wohl auch, weil im Rahmen der The Game Awards am 2. Dezember einige Ankündigungen passieren werden.

Werbung: