Formwandler Ditto in Pokémon Go fangen

Trainer in Pokémon Go haben jetzt die Gelegenheit, Ditto zu fangen. Das Pokémon mit einer merkwürdig formlosen Gestalt hat die Fähigkeit, Aussehen und Fähigkeiten anderer Pokémon nachzuahmen. Das bedeutet, dass jedes während dieser Zeit gefangene Pokémon eigentlich Ditto sein könnte, welches seine wahre Gestalt erst offenbart, nachdem es gefangen wurde. Wenn Ditto in einer Arena trainiert oder kämpft, nimmt es außerdem das Aussehen, den Typ bzw. die Typen und die Attacken des ersten Pokémon an, das es sieht, und behält diese, bis die Arenakämpfe vorbei sind.

Werbung: