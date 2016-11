Heute deutschsprachiger Livestream zu Lego Dimensions

Heute läuft ab 21 Uhr bei Gamereactor ein deutschsprachiger Livestream zu Lego Dimensions, gespielt auf der Xbox Ons S. Wir schauen uns das neue Story Pack "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) an und werden auch das Level Pack mit Sonic the Hedgehog anschauen. Und mal schauen, was sonst noch so. Guckt einfach ab 21 Uhr auf der speziellen Livepage vorbei, schaut zu und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Das ganze wird auch via Facebook live übertragen.

Werbung: