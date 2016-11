Companion-Windel für Outlast 2 soll Kackerlebnis verhindern

Red Barrel hat via Kickstarter angekündigt, dass es eine Companion-Windel mit dem schönen Namen "Underscares" für Outlast 2 geben soll, wohl um Kackerlebnisse zu verhindern. Und nein, das ist kein billiger Pampers-Witz. Denn das Horrorspiel wird wirklich gruselig, schon der Erstling zerrte an den Nerven. Die Windel ist waschbar und soll bequem sein. Nun, wer eine kaufen will, muss rund 40 Euro investieren. Aber es gibt auch eine günstige Anleitung mit Schnittmuster zum Selbernähen. Nun ...

