The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Juni 2017?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll offenbar im Juni 2017 erscheinen. Das Gerücht streut die aktuell allseits umtriebige Journalistenkollegin Laura Dale, die offenbar nach und nach immer mehr Interna ausplaudert. Demnach erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 16. Juni 2017 in UK für Nintendo Switch und erst am 23. Juni für Wii U. Woher sie die Infos haben will, ist unklar. Aber sie lag mit ihren Gerüchten zu Nintendo Switch goldrichtig, also dürften die Quellen verlässlich sein. Auch wir haben ein paar interne Infos, die wir aber nicht ausplaudern dürfen. Leider. Schade.

Werbung: