Wir haben in Vallelunga ein paar echte Porsche über die Rennstrecke gejagt und mit der Spielerfahrung in Assetto Corsa verglichen. Wir ein kleines Video vom dem tollen Event, das Redakteur David auf seiner Testfahrt in einem 911er zeigt. Wer mag, liest noch den passenden Artikel, der die reale Verbindung zwischen Porsche und Kunos aufzeigt.

