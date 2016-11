Rogue One: A Star Wars Story wird mit Traditionen brechen. In einem Interview mit Entertainment Weekly hat Kathleen Kennedy, CEO von Lucasfilm, gesagt, dass der Film eine eher unübliche Eröffnungsszene haben werde. Und es werde so einige Dinge geben, die das Werk von "üblichen Star Wars-Filmen" abheben. Komponist Michael Giacchino etwa werde zwar leichte Zitate von John Williams' legendärem Soundtrack einbinden, aber ansonsten weitgehend seinem eigenem Weg folgen. Es klingt so, als ob Fans am Ende bereits sein müssen, ihre Scheuklappen abzulegen. Mal schauen, was das wird. Freut ihr euch auf den Film?

