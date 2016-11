EA lässt uns am Wochenende FIFA 17 gratis spielen. Wer eine PS4 oder Xbox One besitzt, kann sich die das Game am 24. November laden und dann bis zum 27. November kostenlos Tore schießen. Alle Features sind freigeschaltet, dazu der Ultimate Team-Modus und selbst ein Teil des Rollenspielmodus The Journey ist spielbar. Alle Fortschritte sind in die Vollversion übertragbar, sollte man die kaufen wollen.

Werbung: