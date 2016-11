Termin für The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier steht

Telltale hat den Starttermin für The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier bekannt gegeben. Die erste von fünf Episoden von The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier wird am 20. Dezember erscheinen und digital über den Telltale Online Store, Steam und andere Vertriebsplattformen sowie über den Xbox Games Store und das Playstation Network erhältlich sein. Die Episode wird am gleichen Tag auch für iOS-Geräte via App Store und für Android-Geräte vie Google Play verfügbar sein.

Am 7. Februar 2017 wird eine spezielle "Season Pass Disc" für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Season Pass Disc enthält die Auftaktepisode der dritten Staffel und Download-Zugang zu den weiteren Folgen, sobald diese veröffentlicht sind.