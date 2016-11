Sleeping Dogs und Outlast gratis mit Xbox Live Gold

Microsoft hat das Dezember-Programm von Xbox Games with Gold bekanntgegeben. Es gibt die Sleeping Dogs: Definitive Edition (1. bis 31. Dezember) sowie Outlast (16. Dezember bis zum 15. Januar 2017) für Xbox One. Da ersteres für Xbox One in Deutschland nicht verfügbar ist, wird Microsoft hier einen Alternativtitel bringen, der aber noch nicht bekannt ist. Mit UK-Account kann man sich Sleeping Dogs: Definitive Edition aber ganz einfach runterladen. Für Xbox 360 gibt's Outland (1. bis 15. Dezember) und Burnout: Paradise (16. bis 30. Dezember) vorgesehen. Durch die Abwärtskompatibilität können sind beide Titel auf der Xbox One spielbar.

