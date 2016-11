Zwei fette Porsche-DLC für Assetto Corsa

Mit dem Porsche Pack Volume 2 für Assetto Corsa (das wir in Italien exklusiv angespielt haben) auf PC bietet das Spiel einige der legendärsten Porsche-Rennwagen der Geschichte, darunter den 2015er-Sieger von Le Mans, den 919 Hybrid, den berühmten 911 GT1 und den legendären 962c, sowohl in der Lang- als auch in der Kurzheckversion. Dazu kommen einige der neuesten Modelle von Porsche aus dem Jahr 2016. So entsteht die perfekte Mischung aus Straßenfahrzeugen, Hypercars und modernen wie historischen GT- und Rennmodellen.

Fahrzeuge im Porsche Pack Vol. 2:

- Porsche 911 GT3 RS

- Porsche 718 Spyder RS

- Porsche Cayman GT4

- Porsche 718 Boxster S Manuell

- Porsche 718 Boxster S PDK

- Porsche 919 Hybrid 2015

- Porsche 911 GT1

- Porsche 962c Kurzheck

- Porsche 962c Langheck

Der erste Porsche-DLC für Assetto Corsa, das 'Porsche Pack Volume 1', erscheint nun ebenfalls auf Xbox One und PS4. Veröffentlichungstermin ist der 29. November und das Paket enthält den legendären Porsche 935/78 von 1978 - den stärksten 911er aller Zeiten, der aufgrund seiner auffällig großen Maße den Spitznamen "Moby Dick" erhielt.

Fahrzeuge im Porsche Pack Vol. 2:

- Porsche 911 Carrera S

- Porsche 918 Spyder

- Porsche 917/30 Spyder

- Porsche 911 Carrera RSR 3.0

- Porsche Cayman GT4 Clubsport

- Porsche 718 Cayman S

- Porsche 935/78 "Moby Dick"

Die Spieler erhalten außerdem einen neuen Patch, der Verbesserungen am Rennerlebnis enthält. Die Physik-Engine, mit der alle Wagen in Assetto Corsa angetrieben werden, wird nachgerüstet, und die gesamte Effekt-Engine des Spiels verbessert. Als zusätzlichen Bonus erhalten alle Spieler mit dem neuesten Patch außerdem einen kostenlosen Wagen und eine kostenlose Strecke: den Porsche Panamera G2 Turbo und eine historische Version des Silverstone Circuit.

Preise:

Porsche Pack Vol. 1 - €6,99

Porsche Pack Vol. 2 - €6,99

Die Porsche Pack Volumes 1-3 sind auch im Assetto Corsa Season Pass enthalten und für Besitzer des Season Pass ohne zusätzliche Kosten verfügbar.