Kündigungswelle bei Daedalic Entertainment

Düstere Zeiten bei Daedalic Entertainment kündigen sich an: Der Hamburger Publisher entlässt zwölf Mitarbeiter aus Entwicklung und Vermarktung betriebsbedingt und wird befristete Verträge nicht verlängern. Das berichtet Gameswirtschaft. Gründer Carsten Fichtelmann wird mit den Worten zitiert: "Die Erlöse pro Titel sind zuletzt bei deutlich gestiegenen Kosten immer mehr zurückgegangen. Wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, müssen wir diese Entwicklung in unserer Struktur berücksichtigen. Die aktuelle Situation ist trotz herausragender Spiele in diesem Jahr wie Deponia Doomsday, Silence oder dem in Kürze an den Start gehenden Shadow Tactics bescheiden und düster. Darauf müssen wir leider reagieren und stellen uns mit ungebremsten Kampfeswillen für das Jahr 2017 neu auf."

Aktuell noch in Arbeit bei Daedalic: State of Mind.