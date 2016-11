Fallout-Macher Todd Howard verliebt in Nintendo Switch

Bethesda-Director und Executive Producer Todd Howard ist verliebt in Nintendo Switch. Der Fallout-Macher sagte wörtlich: "Ich liebe es." Es sei eine der besten Demos gewesen, die er überhaupt je erlebt habe. Es sei "echt smart, was sie da machen." Bethesda werde die Konsole "definitiv unterstützen". Es sei das erste Mal, dass man Nintendo-Konsolen bespiele, wenn man die NES-Sachen wie Home Alone oder Where's Waldo ausklammere. In jedem Fall ist es das erste Mal seit langer Zeit, dass Bethesda seine Werke für eine aktuelle Nintendo-Konsole bringt.

