Koch Media-CEO Klemens Kundratitz hat in einem Interview gesagt, dass Dead Island 2 "fantastische Fortschritte bei Sumo" mache und Dead Island eine wichtige Marke für das Unternehmen sei. Man habe große Pläne mit mehreren Projekten dazu, die in Arbeit seien. Koch Media hat die Entwicklung des Zombie-Spiels vor einiger Zeit dem Berliner Studio Yager Development entrissen. Kundratitz hat auch bestätigt, dass ein Mobile Game im Kontext der Marke in Arbeit sei. Weitere Infos dazu gab es nicht. Auch einen Veröffentlichungstermin zu Dead Island 2 blieb der Manager schuldig.

