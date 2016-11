The Elder Scrolls V: Skyrim hat weltweit 30 Millionen Exemplare seit der Veröffentlichung am 11.11.2011 verkauft. Die Zahl wurde von Chefentwickler Todd Howard in einem Interview bestätigt. Er fügte hinzu, dass man mit jedem Spiel der Reihe ein größeres Publikum erreicht habe und Skyrim ganz neue Spieler erreicht habe.

