Bethesda arbeitet weiter an einer VR-Erfahrung rund um Fallout 4. Das hat Chefentwickler Todd Howard bestätigt. Man arbeite mit der VR-Technik und wolle schauen, wohin sich die Sache entwickelt, sagte Howard. Das Team würde versuchen, Fallout 4 komplett in VR umzusetzen. Aber immer auch schauen, was man jenseits davon mit dem Thema erreichen könne. Klingt spannend, oder? Was wären denn eure Ideen.

