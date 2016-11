Farid Bang und KC Rebell labern als Drogenbosse in Ghost Recon: Wildlands

Ubisoft hat sich für Ghost Recon: Wildlands "zwei der bedeutendsten Größen der deutschen Rap-Szene" (so in der Pressemitteilung) als Sprecher gesichert. Farid Bang und KC Rebell intonieren Mitglieder des mexikanischen Santa Blanca-Drogenkartells, das im Spiel die gesamte Kokainproduktion Boliviens unter seine Kontrolle gebracht hat. Benedikt Schüler, Marketing Director Ubisoft GSA, zeigt sich begeistert von der Kooperation: "Farid Bang und KC Rebell sind die perfekte Besetzung für diese Rollen und definitiv eine Bereicherung für Ghost Recon: Wildlands. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten." Die beiden Rapper hatten nach der Anfrage "nicht lange überlegt und sind in die Sprecherkabinen gestiegen", wie ihr Manager Ralph M. Jacobs bestätigt.

