Niantic justiert Monsterstärke in Pokémon Go

Niantic hat auf dem offiziellen Blog zu Pokémon Go bekannt gegeben, dass die Wettkampfpunkte (WP) bei verschiedenen Pokémon angepasst wurden. Bei einigen Pokémon wie Simsala, Rizeros und Gengar wurden die WP erhöht, bei anderen hingegen wurden die WP reduziert. Die Änderungen "ermöglichen ein ausgeglicheneres und wettbewerbsfähigeres Trainingserlebnis in Arenen", heißt es. Um die Spielbalance zu verbessern, würden auch in Zukunft die WP angepasst, falls dies nötig sei.

Werbung: