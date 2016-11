Ein frischer Gameplay-Trailer von Tekken 7 verrät Details zur Story, ohne wirklich etwas konkretes zu verraten. Fans des Prügelspiel-Serie werden trotzdem so einiges entdecken, also schaut mal rein. Außerdem gibt es frisches Gameplay von King, Yoshimitsu & Co. - das ist ja auch nicht zu verachten.

