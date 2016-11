Nur mal so als kleine Warnung: Es herrscht großer Spoiler-Alarm rund um Final Fantasy XV im Netz, denn das Rollenspiel wurde bereits wie berichtet in Peru bereits "offiziell" verkauft. Auch 4chan, Twitch und Youtube sind diverse Videos und Beiträge zu finden, die gute Teile der Story spoilern. Wer also "unbedarft" ab dem 29. November 2016 selbst ins Spiel starten will, sollte Obacht geben.

