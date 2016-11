Die Graphic-Novel Overwatch: First Strike, die passend zum Blizzard-Actionspiel Overwatch erscheinen sollte, ist endgültig abgeschossen. Lead Writer Michael Chu hat die Einstellung auf Battle.net bestätigt. Man wolle die Geschichte in eine andere Richtung entwickeln, heißt es dort. Die ursprüngliche Idee zu dem Comic stammte aus den frühen Tagen der Entwicklung und passe nun einfach nicht mehr ins Konzept. Schade? Was sagt ihr?

Werbung: