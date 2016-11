Am 3. Februar 2017 wird die "Road to Boruto"-Erweiterung für Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 auf PS4, Xbox One und PC erscheinen. Es gibt einen komplett überarbeiteten Story-Modus basierend auf Boruto: Naruto the Movie. Neue Abenteuer, neue Kämpfe und neue Events lassen die Spieler bis zur letzten Szene - das ultimative Duell gegen Momoshiki - in dieses neue Universum eintauchen. Zudem gibt es per Update (für alle) den lang erwarteten Zuschauermodus sowie einen verbesserten Endlos-Modus.

