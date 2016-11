Rätsel lösen in The Witness ist nun noch schöner nach einem Update für PS4 Pro. Der Patch ist Entwickler Jonathan Blow zufolge erhältlich. Er fügt dem Spiel 1080p, 60 FPS, 4x MSAA-Rendering (am 1080p-TV), 1440p, 60 FPS, 2x MSAA (am 4KTV via Upscaling) sowie 4K und 2x MSAA-Rendering bei 30 FPS (am 4KTV) hinzu. Auf der normalen Playstation 4 erreicht das Spiel nur 900p, 60 FPS und 2x MSAA.

