"Fantastic Beasts and Where to Find Them" (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) hat am ersten Wochenende weltweit (ohne China und Japan) satte 218 Millionen US-Dollar eingespielt. 75 Millionen Dollar wurden in den USA erlöst, 18,3 Millionen in Großbritannien, 14,4 Millionen in Süd-Korea und 9,9 Million in Deutschland. Das berichtet comingsoon.com.

