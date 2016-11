Die siebte Welle von Sets und Figuren für Lego Dimensions ist gerade an den Start gegangen. Mit dabei sind "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind), Gremlins und E.T. - und Sonic the Hedgehog. Wir haben ein paar Spielszenen für euch am Start aus der Green Hill Zone und der Ansage, dass das hier das beste Sonic-Spiel seit Jahren ist. Ernsthaft!

