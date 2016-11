Gerücht: Nintendo und Ubisoft arbeiten an Spiel mit Mario und Rabbibs

Einem von Laura Dale gestreuten Gerücht zufolge arbeiten Nintendo und Ubisoft gemeinsam an einem Spiel mit Mario und Rabbibs in den Hauptrollen. Es soll Mario RPG: Invasion of the Rabbids heißen und eine Art Rollenspiel-Crossover sein, in dem die Rabbids das Mushroom Kingdom angreifen. Obwohl das Spiel bei Ubisoft in Entwicklung sei, soll es bei Nintendo als internes Projekt behandelt werden. Es werde damit gerechnet, dass das Spiel zum Launch der Konsole im März 2017 erscheint.

