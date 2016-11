Zen Studios haben Bethesda Pinball offiziell als Addon für die diversen Plattformen, auf denen die Pinball-Serie erschienen ist. Es wird drei Flippertische geben im Look von Fallout 4, Doom und The Elder Scrolls V: Skyrim. Wie gehabt gibt es Onlineranglisten und Social-Media-Features. Die Bethesda-Flipper gehen am 6. Dezember an den Start.

