Assassin's Creed 2-Remaster mit eigenartiger Optik im Vergleich zum Original

Die Assassin's Creed: The Ezio Collection ist für PS4 und Xbox One erhältlich - und enthalten ist auch der Assassin's Creed 2-Remaster. Allerdings hat der eine eigenartige Optik im Vergleich zum Original, wie Polygon in einem Video-Vergleich herausgearbeitet hat. Sie haben die Xbox 360-und die Xbox One-Fassung verglichen. Insbesondere die NPC und die Animationen der Bewegungen von Ezio sehen wirklich sehr komisch aus, aber schaut selbst.

