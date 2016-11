Ubisoft eröffnet viertes Osteuropa-Studio in Belgrad

Ubisoft hat die Eröffnung eines neuen Entwicklerstudios in er serbischen Metropole Belgrad bestätigt. Ubisoft Belgrad ist bereits das vierte Entwicklerstudio in Osteuropa. Die anderen drei Studios liegen in Bukarest, Sofia und Kiew. Das neue Studio beschäftigt bereits ein fünfzehnköpfiges Team, das an der PC-Version von Ghost Recon: Wildlands mitarbeitet. Im kommenden Jahr soll das Team auf mehr als 40 Mitglieder wachsen.

Ubisoft profitiert bereits von seiner beachtlichen Geschichte und Erfahrung in Osteuropa. Das Unternehmen war Pionier in der Region, indem es vor 25 Jahren eines der ersten Entwicklerstudios in Bukarest, Rumänien aufgebaut hat. Mittlerweile beschäftigen die vier osteuropäischen Ubisoft-Studios gemeinsam über 2000 Mitarbeiter, die in der Produktion und Qualitätssicherung arbeiten und damit maßgeblich an der Entwicklung von einigen der größten Marken Ubisofts beteiligt sind.