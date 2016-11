The Banner Saga 2 ist nun komplett lokalisiert für PS4, Xbox One und Mobile. Die japanische Version des Wikinger-Rollenspiels ist per Update am Start. Damit bietet The Banner Saga 2 nun vollständig lokalisierte Inhalte für die Sprachen Französisch, Deutsch, Polnisch und Italienisch. Damit haben alle diese Versionen den gleichen Stand der Lokalisierung wie die Steam-Version für PC des Spiels.

