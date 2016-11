Das Datum für VR-Version und den finalen DLC von Star Wars Battlefront steht fest. Der DLC Rogue One: Scarif mit Jyn Erso und Orson Krennic als spielbare Helden startet für Season-Pass-Besitzer am 6. Dezember, alle anderen dürfen erst am 20. Dezember kaufen. Die Star Wars Battlefront Rogue One: X-Wing VR-Mission für Playstation VR ist ab 6. Dezember gratis für alle Besitzer des Spiels am Start.

Werbung: