Bandai Namco wird das Rollenspiel Digimon World: Next Order am 27. Januar 2017 für PS4 veröffentlichen. Wir dürfen in eine neue, durch Machinedramon zerrissene Welt voller Chaos eintauchen und die Digimon trainieren. Wir haben zudem einen frischen Trailer am Start, der ein paar Einblicke in die Story gibt.

