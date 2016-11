Penis-Partyspiel Genital Jousting startet in Steam Early Access

Free Lives (Broforce) bringen mit Devolver Digital als Publisher das urkomische Genital Jousting bei Steam Early Access an den Start. Genital Jousting ist ein Partyspiel mit lokalem und Online-Multiplayer und setzt auf schlaffe Penisse mit Wackel-Anus für bis zu acht Spieler. Das wollten wir schon immer mal in einer Pressemeldung schreiben.

Also: Spieler steuern in verschiedenen Modi die Penisse, die über Hoden und einen Anus verfügen. Orgiastische Ziele sorgen für Abwechslung: Penetrieren und penetriert werden (und zwar so schnell wie möglich!), dazu noch zahlreiche weitere, verlockende Spielchen - die aufgrund der Spielfiguren irgendwie alle mehr oder weniger sexuell und reichlich blöd sind. "Ich habe komplett die Kontrolle verloren", fügt Devolver Digital-CFO Fork Parker an. "Wie bei den meisten anderen Dingen auch, gebe ich hier einfach den Millennials die Schuld."