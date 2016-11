Launch-Trailer für vierte Episode von Batman: The Telltale Series

Telltale hat heute den Launch-Trailer und das Veröffentlichungsdatum der vierten Episode von Batman: The Telltale Series mit dem Namen "Guardian of Gotham" bekannt gegeben. Die packende vorletzte Episode der Staffel erscheint am 22. November und führt diabolisch grinsende Gegner ein. In Episode 4 hat der Pinguin die Kontrolle über Wayne Enterprises übernommen und das Elizabeth Arkham Asylum für geisteskranke Kriminelle hat einen neuen Insassen - den Spieler als Bruce Wayne. Mit Batman aus den Straßen von Gotham City verbannt herrscht Krieg zwischen Harvey Dents Truppen und den Children of Arkham - die unschuldige Zivilbevölkerung steht im Kreuzfeuer der beiden Streitkräfte. Um der „komfortablen" Zelle zu entkommen, muss Batman Verbündete finden, auch wenn diese ihm kein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Werbung: