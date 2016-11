The Banner Saga 2 nun auch mit deutscher Sprachausgabe

The Banner Saga 2 ist endlich auch mit deutscher Sprachausgabe erhältlich. In einer Pressemitteillung gab Stoic Games zusammen mit Publisher Versus Evil bekannt, dass dieser Schritt nur der Anfang sei, um das Strategie-Rollenspiel einer größeren Gemeinschaft von Spielern zugänglich zu machen. Neben der deutschen Synchronisation wurde The Banner Saga 2 nun auch auf italienisch, französisch und polnisch vertont. Weitere Sprachen sollen folgen.

