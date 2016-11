Nintendo bringt mit Kritzelpost eigene Nachrichten-App für 3DS

Nintendo hat mit Kritzelpost eine eigene, kostenlose erhältliche Nachrichten-App für 3DS veröffentlicht. Die ermöglicht 3DS-Freunden den Austausch gezeichneter Botschaften. Die gratis erhältliche Basisversion von Kritzelpost wird durch käufliche Optionen ergänzt. So können die Spieler in zahlreichen Lektionen lernen, beliebte Nintendo-Helden wie Mario, Prinzessin Zelda oder die Inklinge zu zeichnen. Wer mag, kann seine Freunde also auf eine abenteuerliche Mission aus The Legend of Zelda schicken oder sie mit einer spannenden Szene im Stil von Splatoon begeistern.

Mit Hilfe der kostenlosen Version von Kritzelpost können die Nintendo 3DS-Fans jedem aus ihrer Freundesliste fröhliche Botschaften zukommen lassen, wo immer sich diese gerade aufhalten. Als Zeichenblock dient ihnen der Touchscreen und als Postbote die SpotPass-Funktion ihres Handhelds. Besonders viel Spannung lässt sich erzeugen, indem man seine Nachrichten und Kritzeleien gestückelt abschickt. Dann rätseln die Empfänger, was da wohl noch an kuriosen Mitteilungen auf sie zu kommt.

Wer noch ein wenig Zeichenunterricht benötigt, kann optionale Lektionen dazukaufen. Diese haben ausgewählte Charaktere und Serien von Nintendo zum Thema. So können alle Maler-Lehrlinge noch ein wenig üben, bevor sie ihre Freunde mit eigenen Kreationen beglücken. Die Lektionen sind in 12 Paketen erhältlich, die auf Spielserien wie Animal Crossing, Super Mario und Mario Kart beruhen. Dazu kommen witzige Kritzeleien von Nikki, die schon aus anderen Titeln als hilfreicher Mii-Charakter bekannt ist. Nun unterstützt sie die Nintendo 3DS-Freunde auch in Kritzelpost mit ihren Anleitungen.

Darüber hinaus lassen sich die Lektionen als Teile von Premium-Paketen für je 6,99 Euro erwerben. Einzelne Figuren kosten 2,99 Euro. Zwei dieser Pakete stehen ab sofort zum Kauf bereit: das Nintendo Premium-Paket und das Glitzer-Premium-Paket. Wer noch unschlüssig ist, sollte es vielleicht zunächst mit dem kostenlosen Einsteiger-Paket versuchen. Dieses Gratis-Paket bietet angehenden Künstlern vier Lektionen sowie mehr Nuancen und eine zusätzliche Farbe. Auch einige Lektionen der beiden anderen Pakete lassen sich je einmal kostenlos ausprobieren. Die Spieler können die dabei entstandenen Zeichnungen zwar erst dann speichern oder versenden, wenn sie das entsprechende Paket erworben haben, aber sie dürfen vor dem Kauf die gesamte Lektion testen.