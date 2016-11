Gameplay und neue Screenshots von Super Mario Run

Super Mario Run ist schon fast bereit, unsere iPhones und iPads zu erobern, doch wie spielt sich das Jump'n'Run-Game eigentlich ohne Tasten? Nintendo hat uns darauf eine Video-Antwort gegeben und stellt nebenbei die drei Spielmodi World Tour, Toad Rally und Kingdom Builder vor. In World Tour gibt es sechs Welten mit insgesamt 24 klassischen Kursen. Toad Rally ist ein Online-Modus, in dem wir andere Spieler mit stylischen Manövern und Geschwindigkeit besiegen. In Kingdom Builder wird es über 100 Items geben, die wir mit Spielmünzen freischalten, um sie in unserem eigenen Pilz-Königreich zu platzieren. Super Mario Run erscheint am 15. Dezember für iOS-Geräte.

