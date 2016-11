Rock Band Rivals für Europa datiert

Harmonix und der neue Partner Performance Designed Products LLC. haben das Erscheinungsdatum von Rock Band Rivals bekanntgegeben. In Europa soll das umfangreiche DLC ab dem 30. November 2016 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein. Der neue Inhalt wird darüber hinaus auch als Retail-Version in die Läden gelangen, im Bundle mit der neuen Fender Jaguar-Gitarre. Wir wissen bereits, dass Rock Band Rivals den Online-Mehrspieler zurückbringt. Im Rivals-Modus schließen wir uns dafür mit bis zu zehn Spielern zusammen, um andere Bands in Herausforderungen auszustechen. Die Erweiterung enthält neue Locations und zusätzliche Ingame-Items, die wir über den Rock Shop kaufen dürfen.

Werbung: