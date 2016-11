Gestern hatten wir berichtet, dass Ubisoft per Patch einige primäre weibliche Geschlechtsorgane aus Watch Dogs 2 entfernen lassen wird, nachdem die Screenshots via Playstation Share im Netz gelandet waren und ein Nutzer gesperrt wurde. Nun ist im 3. Akt der Story klar geworden, dass Ubisoft die Vaginas zwar entfernt, aber Penisse offenbar weiter in Watch Dogs 2 zu sehen sein werden. Nun, was soll man da sagen?

