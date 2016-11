Heute bei GR Live: Planet Coaster

Jeder der schon einmal Elite: Dangerous gespielt hat, dürfte bestätigen können, dass es sich dabei um eine fortgeschrittene Simulation mit hohem Anforderungscharakter handelt. Entwickler Frontier Developments schafft mit diesem Titel eine fordernde Spielerfahrung, die gerade für Puristen sehr belohnend ist. Das gleiche Entwicklerstudio werkelt aber auch an einem Rollercoaster Tycoon-Spiel. Planet Coaster heißt das Riesenrad-Game und es wirft uns in den Alltag Vergnügungspark-Leiters. Sophia wird für den heutigen GR-Livestream in die Rolle der Managerin springen und unseren eigenen Vergnügungspark zum Start verhelfen. Wenn ihr mit uns zusammen in dieses spannende Projekt schauen wollt, klickt euch um 16:00 Uhr in unseren Livestream. Übrigens erscheint Planet Coaster heute digital und physisch für den PC.

