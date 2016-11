Atmosphärisches Gameplay-Video aus Friday the 13th

Der Kickstarter-Erfolg Friday the 13th: The Game hat mehr zu bieten als Blut und Gore. Gun Media hat ein kleines Video veröffentlicht, das vollkommen ohne Splatterfaktor auskommt. Darin sehen wir einen blonden Charakter, der eine verlassene Hütte erkundet und nach irgendetwas durchsucht. Friday the 13th: The Game wurde erst kürzlich ins Frühjahr 2017 verschoben, Gun Media verspricht jedoch, die zusätzliche Zeit für neue Inhalte zu nutzen.

