Pokémon Sonne/Mond könnte der erfolgreichste Nintendo-Launch werden

Pokémon Go hat im vergangenen Sommer den Pokémon-Trend mächtig eingeheizt, doch offenbar besteht nach dem Mobile Game wieder der Bedarf nach einem vollwertigen Pokémon-Spiel. Pokémon Sonne/Mond, die neuesten Einträge des beliebten Taschenmonster-Franchise, stehen aktuell bei über 10 Millionen Vorbestellungen, was der bis dato stärkste Launch eines Nintendo-Spiels (Konsole und Mobile) ist. Zum Vergleich: Bis zum 30. September 2016 hat sich Pokémon X/Y insgesamt 15,64 Millionen Mal verkauft, Pokémon Omega Rubin/Alpha Saphir liegt aktuell bei 13,18 Millionen Einheiten. Pokémon Sonne/Mond erscheint morgen in Amerika, Australien und in Japan. Hier in Europa müssen wir uns noch bis zur nächsten Woche gedulden. Unsere Review folgt in Kürze, Stefan kommt vor lauter Monster-Sammelei nur nicht zum Schreiben.

Quelle: Dengeki Online.