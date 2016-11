WWE 2K17 bekommt NXT-Erweiterung

Die Profi-Wrestler Shinsuke Nakamura, Nia Jax und Apollo Crews werden in Kürze via DLC für WWE 2K17 zugänglich gemacht werden. Die Charaktere sind eigentlich bereits Bestandteil des Spiels, waren bislang allerdings Käufern der WWE 2K17 NXT-Edition vorbehalten. Doch mit dem sogenannten NXT Enhancement Pack steigen die Wrestler zum ersten Mal in der Serie des Sportspiels auch für Spieler der normalen Verkaufsversion in den Ring. Das DLC ist Bestandteil des Season Passes und wird einzeln zu einem Preis von 9,99€ verkauft. Einen DLC-Trailer gibt es jetzt auch noch.

