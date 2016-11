Anmeldung zur geschlossenen Beta für Paladin auf PS4 und Xbox One

Paladins: Champions of the Realm, der Fantasy-Shooter von Hi-Rez Studios, hat seit der offenen Beta Mitte September über vier Millionen PC-Spieler auf der ganzen Welt von sich begeistert, wie die Entwickler nun via Steam bekanntgaben. Das Studio teilte ebenfalls mit, dass wir uns ab sofort für eine geschlossene Testphase auf den Konsolen anmelden dürfen. Um das Spiel auf der PS4 zu spielen, müsst ihr euch hier eintragen, zur Anmeldung für die Xbox One-Version geht es hier entlang. Einen konkreten Termin werde man in Kürze preisgeben, heißt es weiter, wir halten euch auf dem Laufenden.

