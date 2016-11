Nintendo liefert vor Weihnachten mehr Classic Mini NES

Wer aktuell einen Nintendo Classic Mini NES neu kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Bei Amazon zum Beispiel ist die Konsole nur bei Drittanbietern erhältlich, die derzeit das dreifache des Normalpreises haben wollen. Bei eBay stehen die meisten Auktionen bei deutlich über 100 Euro. Das Problem mit dem Lieferengpass soll sich aber vor Weihnachten noch ändern. Wir haben von einem Nintendo-Mitarbeiter gehört, dass noch vor Weihnachten eine neue Charge Geräte in den Handel kommen soll. Allerdings konnte der Mitarbeiter nicht bestätigen, dass diese Handelsmenge ausreichen wird, um die Nachfrage voll zu befriedigen. Konkrete Zahlen zur Liefermenge und den Vorbestellungen zum Verkaufsstart nannte Nintendo nicht. Nintendo hätte aber deutlich mehr Konsolen verkaufen können. Selbst der separat erhältliche Controller ist ausverkauft.

