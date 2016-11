Heute läuft ab 21 Uhr bei Gamereactor ein deutschsprachiger Livestream zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske, gespielt auf der Xbox One S. Wir machen uns mit Emily und Corvo auf dem Weg nach Karnaca, fangen ganz vorne im Spiel an und lassen uns ein wenig treiben. Guckt einfach ab 21 Uhr auf der Livepage vorbei, schaut zu und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Das ganze wird auch via Facebook live übertragen.

Werbung: