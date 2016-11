Wir haben frische Gerüchte zum neuen Mario-Spiel für Nintendo Switch. Die in Nintendo-Gerüchten gut vernetzte Laura Dale behauptet, dass das neue Mario-Spiel aus dem Ankündigungstrailer (siehe unten) gemeinsam mit The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition zum Launch der Konsole erscheint. Das Spiel sei orientiere sich an Super Mario 64 and Super Mario Galaxy. Es gebe eine 3D-Hubwelt, aus der heraus wir die einzelnen Level betreten können. Es soll einen Koop-Multiplayer geben, der es ermöglicht gemeinsam unterschiedlich Aufgaben zu erledigen. Nintendo soll spätestens im Januar 2017 eine Demo dazu am Start haben.

