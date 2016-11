Darksiders Warmastered Edition in 4K auf PS4 Pro

THQ Nordic hat angekündigt, dass die Darksiders Warmastered Edition das Pilotprojekt für Playstation 4 Pro wird. Damit dürfen Gamer den ersten (aber sicherlich nicht letzten) 4K-Titel von THQ Nordic willkommen heißen. Wir haben ein paar 4K-Screenshots als Beweis. Das Remaster erscheint am 22. November für PS4 und Xbox One. Am 29. November folgt die Fassung für PC, die Wii U-Version soll auch noch kommen, ein Termin steht aber nicht fest.

