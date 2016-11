Feiner Trick für weniger Fallschaden in Dishonored 2

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske kann man mehr als in vielen anderen Games mit den Spielmechaniken rumprobieren und lustige Momente erschaffen. Hier haben wir zum Beispiel einen feinen Trick für weniger Fallschaden, der allerdings nur mit Emily funktioniert. Ihre Fähigkeit "Doppelgänger" erlaubt es ihr, ganz weit unten ein Abbild zu erschaffen, dass sie dann sozusagen selbst per Dropkill erledigen kann. Landet sie in ihrem Abbild, passiert ihr nichts. Wer mag, liest unsere Kritik, ist nämlich ein ganz hervorragendes Game.

